Шарқий Қозоғистон вилоятининг иқтисодиёти, ишлаб чиқариши ва иш ҳақи қандай
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Шарқий Қозоғистон вилояти иқтисодиёти барқарор ижобий динамикани намоён этади. Бу ҳақда Шарқий Қозоғистон вилояти ҳокими Нуримбет Сақтаҳанов минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига бағишланган Астанадаги маърузасида айтиб ўтди.
“Янги қийинчиликларга қарамай, аҳоли турмуш даражасини ошириш борасида аниқ ишлар амалга оширилмоқда. Саноат ишлаб чиқариши 129 фоизга, инвестициялар ҳажми 117 фоизга, қурилиш ишлари 116 фоизга, қишлоқ хўжалиги 115 фоизга ўсди”, — деди вилоят ҳокими Марказий коммуникациялар хизматида.
Шу билан бирга, шахсий даромадлар 113 фоизга ошиб, 195 миллиард тенгега етди. 23 мингта иш ўрни яратилди, шундан 17 мингтаси доимий.
Минтақада ишсизлик даражаси республика бўйича ўртача кўрсаткич билан бир хил (4,6%). Ўртача ойлик иш ҳақи 9,5 фоизга (403 минг тенге) ошди.
“Йил якунига қадар вилоятда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 102 фоизга ошиб, 5,5 триллион тенгега етиши кутилмоқда. Бу шарқий қозоғистонликларнинг кундалик, ҳалол меҳнати самарасидир”, — дейди Нуримбет Сақтағанов.