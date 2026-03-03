OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:41, 03 Март 2026 | GMT +5

    Шарқий Қозоғистон вилоятида спиртли ичимликлар ичишдан воз кечган қишлоқлар сони 25 тага етди

    ASTANA. Kazinform — Шарқий Қозоғистон вилоятидаги 25 та қишлоқ аҳолиси спиртли ичимликлар ичишдан бутунлай воз кечди.

    ішімдіктен бас тартқан
    Фото: Kazinform

    Олтой ўлкасидаги Селезневка қишлоғи аҳолиси алкоголли ичимликлар сотиш ва истеъмол қилишдан воз кечишга қарор қилишди.

    Ушбу ташаббус тадбиркорлар томонидан ҳам қўллаб-қувватланди. Улар, қишлоқдошларининг таклифига рози бўлиб, алкоголли ичимликлар сотишни ихтиёрий равишда тўхтатдилар.

    Аҳолининг сўзларига кўра, асосий мақсад жамоат тартибини мустаҳкамлаш ва оилавий низоларни камайтиришдир.

    “Шарқий Қозоғистон вилоятида 2025 йилда 21 та қишлоқ “Алкоголсиз қишлоқ” ташаббусини қўллаб-қувватлаган бўлса, бу йил уларнинг сони 25 тага етди. Бу қишлоқларда ижтимоий вазиятнинг яхшиланиши ва ҳуқуқбузарликлар сонининг камайиши кузатилмоқда”, — деб хабар берди Шарқий Қозоғистон вилояти полиция департаменти матбуот хизмати.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ақтўбе вилоятидаги 40 та қишлоқ алкоголдан воз кечгани ҳақида хабар берилган эди.

    Теглар:
    Алкоголь Шарқий Қозоғистон вилояти Полиция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!