    12:18, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Шарқий Қозоғистон вилоятида ота-оналар фарзандларига кўпинча қандай исмларни танлайдилар

    ÓSKEMEN. Kazinform – Шарқий Қозоғистон вилоятида йил бошидан бери янги туғилган чақалоқларга ота-оналар томонидан берилган исмлар маълум бўлди.

    Фото: Pexels

    "Фуқаролар учун ҳукумат" Шарқий Қозоғистон минтақавий бўлими маълумотларига кўра, қиз болалар учун энг кўп қўйилган бешта исм Ай-Сафи, Мариям, Томирис, Кира, Сафия бўлган. Ўғил болалар орасида энг машҳур исмлар Бейбарис, Алинур, Хақназар, Дауит ва Максим бўлган.

    Йил бошидан бери вилоятда 7 мингга яқин туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома берилган. Уларнинг уч мингдан ортиғи ота-оналар томонидан давлат хизматлари марказига бормасдан олинган. Бундай аризалар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан сезиларли даражада ошди, бу мутахассисларнинг фикрича, рақамли давлат хизматларига бўлган ишончнинг ортиши билан боғлиқ.

    Ляззат Сейданова
