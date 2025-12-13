Шарқий Қозоғистон вилоятида ота-оналар фарзандларига кўпинча қандай исмларни танлайдилар
ÓSKEMEN. Kazinform – Шарқий Қозоғистон вилоятида йил бошидан бери янги туғилган чақалоқларга ота-оналар томонидан берилган исмлар маълум бўлди.
"Фуқаролар учун ҳукумат" Шарқий Қозоғистон минтақавий бўлими маълумотларига кўра, қиз болалар учун энг кўп қўйилган бешта исм Ай-Сафи, Мариям, Томирис, Кира, Сафия бўлган. Ўғил болалар орасида энг машҳур исмлар Бейбарис, Алинур, Хақназар, Дауит ва Максим бўлган.
Йил бошидан бери вилоятда 7 мингга яқин туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома берилган. Уларнинг уч мингдан ортиғи ота-оналар томонидан давлат хизматлари марказига бормасдан олинган. Бундай аризалар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан сезиларли даражада ошди, бу мутахассисларнинг фикрича, рақамли давлат хизматларига бўлган ишончнинг ортиши билан боғлиқ.