Шанхайда Халқаро валюта жамғармаси минтақавий маркази очилди
ASTANA. Kazinform — Шанхайда Халқаро валюта жамғармаси минтақавий маркази расман иш бошлади, деб хабар беради ХВЖ.
Таъкидланганидек, Халқаро валюта жамғармасининг Шанхай офиси жадал ривожланаётган Осиё-Тинч океани минтақаси билан жамғарманинг ўзаро ҳамкорлигини кенгайтиришда муҳим роль ўйнайди.
“Ушбу марказ тадқиқот ва билим алмашиш платформасига айланади. Ушбу тадқиқот ва билимлардан ривожланаётган бозор мамлакатлари ва ўрта даромадли мамлакатлар учун тегишли сиёсатларни ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин”, — дейилади ХВЖ баёнотида.
Жамғарма маълумотларига кўра, Шанхай марказининг фаолияти аъзо давлатлар, минтақавий институтлар ва бошқа манфаатдор томонлар билан мулоқот ва ўзаро алоқаларни чуқурлаштиришга қаратилган.
Янги минтақавий марказнинг биринчи директори глобал ва минтақавий иқтисодий сиёсат соҳасида катта тажрибага эга бўлган ХВЖ иқтисодчиси Йоханнес Виганд томонидан тайинланди.
ХВЖ маълумотларига кўра, ташкилотнинг дунёнинг турли минтақаларида 20 та маркази ва офислари мавжуд. Хитой-ХВЖ салоҳиятини ривожлантириш маркази ҳам Хитойда фаолият юритади.