Сербияда тартибсизликлар давом этмоқда
ASTANA. Kazinform - Сербияда президент Александр Вучич тарафдорлари ва мухолифлари ўртасида тўқнашувлар иккинчи кундирки давом этмоқда, деб хабар беради Kazinform DWга таяниб.
15 август, жумага ўтар кечаси мамлакат ички ишлар вазири Ивица Дачичнинг маълум қилишича, 30 га яқин шаҳарда камида 42 нафар полициячи яраланган, улардан 26 нафари Белградда. 37 нафар намойишчи ҳибсга олинган.
Шимолдаги Нови-Сад шаҳрида намойишчилар Вучич бошчилигидаги Сербия прогрессив партияси қароргоҳига бостириб кириб, икки идора ойналарини синдириб, мебелларни олиб кетдилар. Белградда ҳукумат мухолифлари пиротехника отишди ва кўчаларда тартибсизлик ҳукм сурди.
Дачич полицияни Нови-Саддаги намойишчиларга нисбатан етарлича қаттиқ чоралар кўрмагани учун танқид қилди.
Президент ҳибсга олинганлар сони кўпайтирилишига ваъда берди. Вучич, шунингдек, полиция, суд ва прокуратура ислоҳотларини эълон қилди.
Сербиядаги норозилик намойишлари 2024 йил ноябрь ойидан бери Нови-Саддаги янги таъмирланган темир йўл вокзалида соябон қулаб, 16 киши ҳалок бўлганидан кейин давом этмоқда.
Фожиа ортидан қурилиш вазири Горан Весич истеъфога чиқди ва кейинчалик станцияни реконструкция қилишда иштирок этган яна 12 киши билан бирга ҳибсга олинди. Намойишчилар фожиага коррупция, бепарволик ва қурилиш вақтидаги хавфсизлик қоидаларига риоя қилмасликни айблаб, расмийларни жавобгарликка тортишни талаб қилмоқда.
Намойишлар ортидан Сербия бош вазири Милош Вучич истеъфога чиқди.
13 августда кечқурун Сербиядаги намойишлар чоғида президент Александр Вучич тарафдорлари ва мухолифлари ўртасида тўқнашувлар юз берди.