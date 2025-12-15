OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    18:41, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси "Барселона"ни сотиб олиши мумкин

    ASTANA. Kazinform - Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон Ал Сауд Испаниянинг "Барселона" футбол клубини сотиб олишни кўриб чиқмоқда, деб хабар беради Kazinform.

    Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону»
    Фото: x.com/@F_GallardoTV

    Бу ҳақда El Chiringuito журналисти Франсуа Гальярдо X (собиқ Twitter) саҳифасида маълум қилган.

    Манбага кўра, Муҳаммад ибн Салмон яқин вақт ичида клубни сотиб олиш бўйича расмий таклиф билан чиқишни режалаштирмоқда. Эҳтимолий келишув қиймати 10 миллиард еврога баҳоланмоқда. Бироқ Гальярдонинг таъкидлашича, битимга клуб аъзолари, яъни президент сайловларида ва бошқарув масалаларида овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган шахслар қаршилик кўрсатиши мумкин.

    Журналистнинг сўзларига кўра, "Барселона"нинг қарзи ҳозирда 2,5 миллиард евродан ошади.

    Forbes маълумотларига кўра, Испания клуби тахминан 5,6 миллиард долларга баҳоланган бўлиб, у дунёдаги энг қиммат бешта футбол жамоалари қаторига киритилган.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
