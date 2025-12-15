Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси "Барселона"ни сотиб олиши мумкин
ASTANA. Kazinform - Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон Ал Сауд Испаниянинг "Барселона" футбол клубини сотиб олишни кўриб чиқмоқда, деб хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда El Chiringuito журналисти Франсуа Гальярдо X (собиқ Twitter) саҳифасида маълум қилган.
Манбага кўра, Муҳаммад ибн Салмон яқин вақт ичида клубни сотиб олиш бўйича расмий таклиф билан чиқишни режалаштирмоқда. Эҳтимолий келишув қиймати 10 миллиард еврога баҳоланмоқда. Бироқ Гальярдонинг таъкидлашича, битимга клуб аъзолари, яъни президент сайловларида ва бошқарув масалаларида овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган шахслар қаршилик кўрсатиши мумкин.
🚨💣 ¡BOMBAZO HISTÓRICO!— François Gallardo (@F_GallardoTV) December 13, 2025
Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, va a realizar una oferta de 10.000 millones de euros para COMPRAR el Barcelona.
El Barça tiene una deuda de +2.500 millones difícil de saldar.
El único impedimento son los socios, pero... ⏳
¡ATENTOS! 👀 pic.twitter.com/GGcHEeepHC
Журналистнинг сўзларига кўра, "Барселона"нинг қарзи ҳозирда 2,5 миллиард евродан ошади.
Forbes маълумотларига кўра, Испания клуби тахминан 5,6 миллиард долларга баҳоланган бўлиб, у дунёдаги энг қиммат бешта футбол жамоалари қаторига киритилган.