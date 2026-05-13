Samsung Дуа Липанинг телевизор қопламасидаги фотосуратга оид даъвосига жавоб берди
ASTANА. Кazinform – Samsung Electronics британиялик қўшиқчи Дуа Липанинг ўз фотосуратини телевизор қопламасида ноқонуний ишлатгани ҳақидаги даъволарини рад этди, деб хабар беради Yonhap ахборот агентлиги.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, фотосуратдан фойдаланишга рухсат учинчи томон контент ҳамкори орқали олинган.
Эслатиб ўтамиз, қўшиқчининг жамоаси Калифорниянинг Марказий округи бўйича АҚШ судига даъво аризаси билан мурожаат қилган. Санъаткорнинг вакиллари Samsungни муаллифлик ҳуқуқи, савдо белгиси ва тасвир ҳуқуқларини бузганликда айблаб, 15 миллион доллар миқдорида товон пули талаб қилмоқда.
Компания вакиллари, ўз навбатида, Дуа Липанинг фотосурати Samsung TV Plus хизмати орқали телевизорларда мавжуд бўлган шериклик контентини намойиш қилиш учун ишлатилганини айтишди.
Сурат платформа ҳамкорларидан бири томонидан тақдим этилган. У барча зарур рухсатномаларга, жумладан, фотосуратни чакана қопламаларда ишлатишга розиликка эга эканлигини тасдиқлади.
Samsung шунингдек, санъаткорнинг интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳурмат қилишини ва низони ҳал қилиш устида ишлашда давом этаётганини айтди.
Хонанданинг вакиллари 2025 йил ёзида бу масалани кўтарганларидан сўнг, Samsung Дуа Липа тасвирланган қопламаларни ишлаб чиқаришни тўхтатди, дизайнни ўзгартирди ва воситачиликни бошлади. Бироқ, томонлар низони ҳал қила олмадилар ва иш судга ўтди.
