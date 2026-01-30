Салтанат Томпиева ИКАО элчиси этиб тайинланди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Транспорт вазирлиги Фуқаро авиацияси қўмитаси раиси Салтанат Томпиева Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ИКАО) Бош котиби Хуан Карлос Салазарнинг қарори билан ИКАО Глобал элчилари дастури доирасида элчи этиб тайинланди.
Ушбу тайинлаш ИКАО томонидан Қозоғистон Республикасига билдирилган юқори даражадаги ишончни акс эттиради ва мамлакатнинг халқаро фуқаро авиацияси кун тартибини илгари суришга қўшган ҳиссасини эътироф этишдир.
Қозоғистон вакили 56 та давлатни бирлаштирган ИКАО Европа ва Шимолий Атлантика минтақавий офиси (EUR/NAT) доирасида танланган. Қозоғистоннинг танланиши мамлакатнинг ИКАОнинг 2026–2050 йилларга мўлжалланган стратегик режасида белгиланган устуворликларни амалга оширишдаги фаол ва самарали ролини намойиш этади.
ИКАО элчиси сифатида Салтанат Томпиева фуқаро авиациясини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари, хусусан, авиация саноатида барқарор ўсишни таъминлаш, малакали авиация мутахассисларини тайёрлаш ва жалб этиш, шунингдек, аёллар ва ёшларнинг соҳада иштирокини кенгайтириш бўйича хабардорликни оширишга ҳисса қўшади.
Фуқаро авиацияси қўмитасининг маълумотларига кўра, ушбу хизмат ихтиёрий равишда ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва ИКАОнинг мустақиллик, холислик ва ахлоқ тамойилларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга оширилади.
Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги ушбу тайинлаш Қозоғистоннинг глобал фуқаро авиацияси тизимидаги фаол ролини, шунингдек, барқарор ривожланиш, инклюзивлик ва инсон капиталини ривожлантириш соҳасидаги халқаро ташаббусларга содиқлигини тасдиқлайди, деб таъкидлайди.