13:37, 06 Август 2025 | GMT +5
Руминиянинг собиқ президенти Ион Илиеску 95 ёшида вафот этди
ASTANA. Kazinform — Руминиянинг собиқ президенти Ион Илиеску сешанба куни 95 ёшида вафот этди, дея хабар беради Синьхуа агентлиги.
Соғлиқни сақлаш органлари маълумотларига кўра, Ион Илиеску 2025 йил июнь ойи бошидан буён Бухарестдаги шифохонада даволанмоқда, кейинроқ унга ўпка саратони ташхиси қўйилган. Сўнгги кунларда унинг аҳволи кескин ёмонлашган.
Илиеску Руминия президенти лавозимида 1990–1996 ва 2000–2004 йилларда ишлаган.
Руминия ҳукумати Ион Илиескунинг вафоти муносабати билан чуқур қайғу изҳор этиб, унинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди.
Аввалроқ Нигериянинг собиқ президенти Муҳаммаду Бухорий 83 ёшида Лондон касалхонасида вафот этгани хабар қилинганди.