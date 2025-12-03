Руминияда 100 мингга яқин аҳоли тўрт кундан бери сувсиз қолмоқда
ASTANA. Kazinform — Руминия жанубидаги ўндан ортиқ аҳоли яшаш пунктлари жума кунидан бери сув таъминоти тизимларининг тикланишини кутишмоқда. Бир неча муаммолар туфайли сув таъминоти узилиб қолди, дея хабар беради АЗЕРТАДЖ Digi24га таяниб.
Руминияда Прахова ва Димбовица ҳудудларидаги 14 қишлоқ ёки 100 мингга яқин аҳоли жума кунидан бери сувсиз қолмоқда. Муаммо Палтину кўлидан сув чиқиши билан боғлиқ. Сувни чиқариш профилактика ишлари учун амалга оширилди, чунки ёмғирдан кейин ускуна ишдан чиқди, деб ёзади “Европейская правда”.
Зарар кўрган ҳудудларга сув ташувчи автомашиналар жўнатилиб, давлат жамғармаси ҳисобидан шишага солинган сув етказиб берилмоқда. Бироқ, маҳаллий дўконларда сув тезда тугаб бормоқда.
Сув йўқлиги сабабли мактаб ўқувчилари онлайн таълимга ўтказилди, маҳаллий тиббиёт муассасаларининг иши чекланди.
Энг ёмон ҳолатда сув таъминоти фақат келаси душанба, 8 декабрда тикланади.
Руминия атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазири Диана Бузояну воқеани "нафақат техник муаммо, балки профессионаллик етишмаслигининг аниқ белгиси" деб атади.