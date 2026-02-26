OZ
    19:36, 26 Февраль 2026 | GMT +5

    Россиянинг иш ҳақи бўйича қарзлари январь ойида 1,85 миллиард рублни ташкил этди

    ASTANА. Кazinform – 2026 йил январь ойи охирига келиб, Россияда иш ҳақи бўйича қарзлар миқдори 1 миллиард 855,9 миллион рублни ташкил этди, деб хабар беради ТАСС.

    рубль
    Фото: pixabay.com

    Ўтган ойга нисбатан иш ҳақи бўйича қарзларнинг умумий миқдори 171,3 миллион рублга ёки 8,5% га камайди. Йиллик ҳисобда бу кўрсаткич 1 миллиард 485,4 миллион рублга ошди, бу деярли беш баравар кўп.

    2026 йил январь ойи охирида тўланмаган иш ҳақининг умумий миқдоридан 755,3 миллион рубль ёки 40,7% 2026 йилда ҳосил бўлган қарзлар ҳиссасига тўғри келади. 2025 йилда ҳосил бўлган қарзлар миқдори 962,8 миллион рублни ёки 51,9% ни ташкил этди.

    2024 йил ва ундан олдинги даврлардаги қолган қарзлар 137,8 миллион рублни ёки 7,4% ни ташкил этди.

    Россия статистикасига кўра, 2026 йил январь ойи охирида текширилган ташкилотларда иш ҳақи бўйича қарздор бўлган ходимларнинг улуши 1% дан камни ташкил этган.

    Иқтисодий фаолият бўйича иш ҳақи бўйича қарздор бўлган ходимлар сони қуйидаги соҳаларда жамланган:

    • қурилиш – 42%
    • ишлаб чиқариш саноати – 31,1%
    • кончилик – 11%
    • сув таъминоти, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва йўқ қилиш, ифлосланишни камайтириш фаолияти – 4,6%
    • қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги, овчилик, балиқчилик ва балиқ етиштириш – 3,8%
    • кўчмас мулк операциялари – 2,7%
    • касбий, илмий ва техник фаолият – 2,6%
    • транспорт ва сақлаш – 0,5%
    • молиявий ва суғурта фаолияти – 0,4%
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар – 0,4%
    • таълим – 0,3%
    • улгуржи ва чакана савдо, автотранспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш – 0,2%
    • маданият, спорт, дам олиш ва кўнгилочар – 0,2%
    • бошқа хизмат турлари – 0,2%.

    Эслатиб ўтамиз, Россияда қимматбаҳо автомобиллар харидорлари бир марталик солиқ тўлашлари мумкин.

    Теглар:
    МДҲ Маош Қарз Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
