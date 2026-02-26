Россиянинг иш ҳақи бўйича қарзлари январь ойида 1,85 миллиард рублни ташкил этди
ASTANА. Кazinform – 2026 йил январь ойи охирига келиб, Россияда иш ҳақи бўйича қарзлар миқдори 1 миллиард 855,9 миллион рублни ташкил этди, деб хабар беради ТАСС.
Ўтган ойга нисбатан иш ҳақи бўйича қарзларнинг умумий миқдори 171,3 миллион рублга ёки 8,5% га камайди. Йиллик ҳисобда бу кўрсаткич 1 миллиард 485,4 миллион рублга ошди, бу деярли беш баравар кўп.
2026 йил январь ойи охирида тўланмаган иш ҳақининг умумий миқдоридан 755,3 миллион рубль ёки 40,7% 2026 йилда ҳосил бўлган қарзлар ҳиссасига тўғри келади. 2025 йилда ҳосил бўлган қарзлар миқдори 962,8 миллион рублни ёки 51,9% ни ташкил этди.
2024 йил ва ундан олдинги даврлардаги қолган қарзлар 137,8 миллион рублни ёки 7,4% ни ташкил этди.
Россия статистикасига кўра, 2026 йил январь ойи охирида текширилган ташкилотларда иш ҳақи бўйича қарздор бўлган ходимларнинг улуши 1% дан камни ташкил этган.
Иқтисодий фаолият бўйича иш ҳақи бўйича қарздор бўлган ходимлар сони қуйидаги соҳаларда жамланган:
- қурилиш – 42%
- ишлаб чиқариш саноати – 31,1%
- кончилик – 11%
- сув таъминоти, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва йўқ қилиш, ифлосланишни камайтириш фаолияти – 4,6%
- қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги, овчилик, балиқчилик ва балиқ етиштириш – 3,8%
- кўчмас мулк операциялари – 2,7%
- касбий, илмий ва техник фаолият – 2,6%
- транспорт ва сақлаш – 0,5%
- молиявий ва суғурта фаолияти – 0,4%
- соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар – 0,4%
- таълим – 0,3%
- улгуржи ва чакана савдо, автотранспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш – 0,2%
- маданият, спорт, дам олиш ва кўнгилочар – 0,2%
- бошқа хизмат турлари – 0,2%.
Эслатиб ўтамиз, Россияда қимматбаҳо автомобиллар харидорлари бир марталик солиқ тўлашлари мумкин.