Россиялик миллиардерларнинг бойлиги йил бошидан бери 18 миллиард долларга ошди
ASTANA. Kazinform — Бу йил россиялик бизнесменлар бойликларини 18,1 миллиард долларга оширдилар, деб хабар беради Kazinform мухбири Bloomberg Billionaires Index ("Миллиардерлар индекси") маълумотларига таяниб.
Индекс бизнесменларнинг бойлигини уларнинг компаниялари акцияларининг жорий нархи асосида ҳисоблаб чиқади.
Bloomberg маълумотларига кўра, «Металлоинвест» темир рудаси ишлаб чиқарувчи акциядори Алишер Усмонов йил давомида энг катта даромадга эришди - унинг бойлиги 5,32 миллиард долларга ошиб, 18,5 миллиард долларга етди.
Бундан ташқари, Урал кон-металлургия компанияси асосчиси Искандар Маҳмудов 4,43 миллиард доллар ишлаб топди ва бойлиги 7,58 миллиард долларга ошди.
Telegram мессенжери асосчиларидан бири Павел Дуров 2,44 миллиард доллар ишлаб топди ва бойлиги 13,4 миллиард долларга етди.
Bloomberg Billionaires Index рўйхатида дунёнинг энг бой 500 киши бор. Ҳозирда рўйхатда 21 нафар россиялик бор, уларнинг умумий бойлиги 306,5 миллиард долларни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Forbes 2025 йилда энг бой қозоғистонликларни эълон қилган эди.
Шунингдек, Oracle асосчиси энг бой одамлар рўйхатида Илон Маскни ортда қолдирганини ёзган эдик.