    Россия Қозоғистон ҳайдовчилари учун 180 кунлик режим жорий этди

    ASTANA. Kazinform — Россия ҳукумати Грузия ва МДҲ мамлакатларидан, жумладан Қозоғистондан келган профессионал ҳайдовчиларнинг Россияда вақтинча бўлиш муддатини 180 кунгача узайтирди, деб хабар беради Kazinform.

    Ресей Қазақстан жүргізушілеріне 180 күндік режим енгізді
    Фото: ТАСС

    Тегишли фармон Россия Бош вазири Михаил Мишустин томонидан имзоланди ва расмий ҳуқуқий ахборот порталида маълум қилинди.

    Ушбу чора халқаро автомобиль ташиш билан шуғулланадиган ва Россияга визасиз кирадиган профессионал ҳайдовчиларга нисбатан қўлланилади. Улар тегишли ариза топширган тақдирда, календарь йили давомида мамлакатда 180 кунгача қолишлари мумкин.

    Ушбу фармон 2026 йил 30 июндан кучга киради.

    Россия Транспорт Чегара Юк ташиш
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф