Роналду биринчи миллиардер футболчига айланди
ASTANA.Kazinform – Bloomberg агентлиги маълумотларига кўра, португалиялик футболчи Криштиану Роналдунинг бойлиги 1,4 миллиард долларга баҳоланган, деб хабар беради ТАСС.
Шу тариқа, португалиялик доллар миллиардерига айланган биринчи футболчига айланди, деб ёзади Bloomberg.
Bloomberg биринчи марта португалиялик ҳужумчининг бойлигини баҳолади ва уни Bloomberg миллиардерлари индексига киритди.
Қайд этиш жоиз, Роналду узоқ вақтдан бери асосий рақиби аргентиналик Лионель Месси билан тенглашиб келган, бироқ 2023 йилдан буён бу ҳолат кескин ўзгарган.
Ўша йили Роналду Саудия Арабистонининг "Ал-Наср" клуби билан рекорд даражадаги 200 миллион долларлик шартнома имзолади. Унинг шартномаси июнь ойида узайтирилди ва ҳозирда унинг қиймати 400 миллион доллардан ошади.
Месси 2023 йилдан бери Американинг “Интер Майами” клубида кам маош эвазига ўйнаб келмоқда, бироқ фаолиятини тугатгандан сўнг клуб улушини олади.
Агентлик хабарига кўра, бу аргентиналикка португалияликнинг бойлиги билан тенглашиш имконини беради.
40 ёшли Роналду 5 карра Чемпионлар лигаси ғолиби, Европа чемпиони, икки карра Миллатлар лигаси ғолиби ва миллий терма жамоанинг, Европа чемпионати, Чемпионлар лигаси ва клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг барча даврларининг энг яхши футболчиси ҳисобланади. Роналду - расмий ўйинларда 900 та гол урган биринчи футболчидир.
Аввалроқ Роналду урилган голлар бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатгани ҳақида хабар берилганди.