Ролан Гаррос саралаш турнири: қозоғистонлик ёш теннисчилар чорак финалга чиқди
ALMATY. Кazinform — Алмати шаҳридаги Gorky Tennis Park марказий кортларида ўсмирлар ўртасида Ғарбий ва Марказий Осиё бўйича Ролан Гаррос саралаш турнири бўлиб ўтмоқда.
Осиё ва Қозоғистон теннис федерациялари кўмагида ташкил этилган иккинчи мусобақада қозоғистонлик ёш спортчилар ўз гуруҳларида иккитадан ғалабага эришди.
Шу тариқа, Родион Трайгель, Ансар Ниетқалиев, Мансур Сайинов, Еркежан Жанатаева, Каролина Лигай, Алисса Королева, Гавҳар Ақтан ва Адия Умарбек муддатидан аввал чорак финалга йўл олди.
Бугун чорак финалчилар гуруҳдаги сўнгги ўйинларда тўлиқ аниқланади.
Турнир финалчилари октябрь ойида Японияда бўлиб ўтадиган саралаш турнирида иштирок этиб, 2026 йилги Ролан Гарроснинг ягона йўлланмаси учун кураш олиб боради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жибек Қуламбаева Сербиядаги мусобақани муваффақиятли бошлагани ҳақида хабар берган эдик.