13:38, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Рим Папаси биринчи хорижий ташрифини якунлади
ASTANA. Kazinform – 2 декабрда Рим Папаси Лео XIV ўзининг илк дипломатик ташрифини якунлади, дея хабар беради VaticanNews.
Маҳаллий вақт билан 13:48 да ITA Airways компаниясининг Airbus A320neo самолёти Байрут халқаро аэропортидан жўнаб кетди ва тахминан тўрт соатдан кейин Римга етиб келди.
Парвоздан сўнг видолашув маросими бўлиб ўтди, унда Рим папаси Ливанга ташрифининг энг эсда қоларли лаҳзаларини ёдга олди, тинчликка умид билдирди ва Яқин Шарқдаги можарога барҳам беришга чақирди.
Аввалроқ Рим папаси Лео XIV Фаластин давлатини яратиш ва тан олишни узоқ вақтдан бери давом этаётган Фаластин-Исроил можаросининг “ягона ечими” деб атаган эди. У бу ҳақда 30 ноябрда, якшанба куни Туркиядан Ливанга парвози чоғида баёнот берди.