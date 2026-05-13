Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистонга давлат ташрифи билан келди
ASTANА. Кazinform – Туркия Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, 13-14 май кунлари Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Астанага давлат ташрифи билан келиши ҳақида хабар берган эдик.