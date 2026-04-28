Россиянинг ҳарбий харажатлари 190 миллиард долларга етди
ASTANА. Кazinform – Стокгольм халқаро тинчлик тадқиқотлари институти (SIPRI) маълумотларига кўра, Россиянинг ҳарбий харажатлари 190 миллиард долларга етди, бу СССР қулаганидан бери энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради DW.
Институт маълумотларига кўра, 2024 йилдан бери умумий ҳарбий харажатлар 5,9 фоизга ва урушдан олдинги даврга нисбатан 96 фоизга ошган.
SIPRI маълумотларига кўра, Совет Иттифоқи 1987-1990 йилларда мудофаага ҳар йили 218-245 миллиард доллар сарфлаган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, Россия ҳарбий эҳтиёжлар учун соатига ўртача 22 миллион доллар сарфлайди. Шу билан бирга, мамлакатнинг замонавий тарихида биринчи марта давлат харажатларининг 20 фоизи армияга йўналтирилади.
Бундан ташқари, ҳарбий харажатлар қурилиш, таълим ва ижтимоий сиёсат каби бошқа бюджет бўлимларига киритилган. Шундай қилиб, умумий ҳарбий харажатлар тахминан 16 триллион рублни ташкил этди, бу федерал бюджетнинг 38 фоизини ташкил этади.
Умумий ҳарбий бюджет бўйича Россия дунёда АҚШдан кейин учинчи ўринни эгаллади. Қўшма Штатларнинг ҳарбий харажатлари 954 миллиард долларни, Хитойнинг эса 336 миллиард долларни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, НАТОнинг ҳарбий харажатлари 10 йил ичида бир триллион долларга ошди.