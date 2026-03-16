Референдум куни Қозоғистонда 585 нафар чақалоқ туғилди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 15 мартда, республика референдум куни, мамлакат тиббиёт муассасаларида 585 та янги туғилган чақалоқ туғилди, деб хабар беради Kazinform ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.
Сўнгги 24 соат ичида 583 та туғилиш қайд этилди, шундан 2 та эгизак — Ақтўбе ва Туркистон вилоятларида рўйхатдан ўтказилди.
Янги туғилган чақалоқлар орасида 310 та ўғил ва 275 та қиз бор.
"Бундай муҳим кунда болаларнинг туғилиши Қозоғистон ҳаёти ва келажагининг давомини англатади. Ҳар бир янги фуқаро давлатнинг кейинги ривожланиши, фаровонлиги ва гуллаб-яшнашига умид бағишлайди", - деб таъкидлади Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Мамлакат бўйлаб тиббиёт ходимлари оналар ва янги туғилган чақалоқларга ўз вақтида ва юқори сифатли тиббий ёрдам кўрсатиб, юқори даражадаги профессионаллик ва масъулиятни намойиш этдилар.