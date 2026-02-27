Рамазон ойида "тез ва катта миқдорда овқатланиш" ошқозонга оғирлик қилади
ASTANA. Kazinform — Қора денгиз Техник университети тиббиёт факультети гастроэнтерология кафедраси доценти Ариф Мансур Жошар рўза тутиш ошқозон-ичак тизимига маълум вақт давомида дам беришини айтди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Жошарнинг сўзларига кўра, умумий саломатликни сақлаш учун рўза тутиш тавсия этилади, бироқ жиддий касалликларга чалинган одамлар рўза тутиш мумкинми ёки йўқми, шифокор билан маслаҳатлашишлари керак.
У Рамазон ойида ошқозон-ичак касалликларидан шикоят қилувчилар сони ортиб бораётганини таъкидлади. Айниқса, ошқозон ёки ичак касалликлари мавжуд бўлган беморлар учун узоқ вақт рўза тутгандан кейин жуда кўп овқатланса, аломатлари ёмонлашиши мумкин. Бундай одамлар рўза ойида дори-дармонларни эҳтиёткорлик билан қабул қилишлари муҳимдир.
Унинг сўзларига кўра, ошқозонни ҳимоя қилувчи дориларни рўза тутишдан ярим соат олдин қабул қилиш муҳим, ошқозон-ичак касалликларини даволаш учун бошқа дориларни эса уч ёки икки марта – саҳарликда, ифторда ва ухлашдан олдин қабул қилиш мумкинлигини айтди.
Озиқланиш бўйича маслаҳат
Мутахассиснинг таъкидлашича, исталган вақтда мунтазам ва тўғри овқатланиш муҳимдир.
“Ҳаммага мос келадиган умумий парҳезлар бўлмайди. Одамлар ўз организмини инобатга олиб, ўзларига ёқмайдиган маҳсулотлардан тийилишлари керак. Рамазон ойида бирданига кўп овқатланиш мумкин эмас, овқатни оз-оздан ва секин чайнаб ейиш лозим. Дастурхондан тўқликни ҳис қилмасдан олдин туриб кетиш керак. Бу қоидага албатта риоя қилиш зарур”, — деди шифокор.
У Рамазоннинг биринчи кунларини мослашув даври деб атади.
“Ҳатто ошқозон ёки ичак муаммолари бўлмаган одамлар ҳам овқатланиш одатларининг ўзгариши туфайли шикоят қилишлари мумкин. Дастлабки бир неча кун ичида бу сезиларли бўлади ва Рамазон охирига келиб организм мослашади”, — деди у.