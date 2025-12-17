Qozog‘istonda pediatr yordami standarti yangilandi
ASTANA. Kazinform — 2025-yilda mamlakatda rivojlanish nuqsoni bo‘lgan bolalarni erta aniqlash va qo‘llab-quvvatlash tizimi sezilarli darajada mustahkamlandi, deb xabar beradi Sog‘liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati.
Hayotning birinchi oylaridan boshlab rivojlanish buzilishlari xavfi ostida bo‘lgan bolalarni erta tashxislash, aralashuv va har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan pediatr standarti yangilandi.
— Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalari, shuningdek, 139 ta pediatriya bo‘limlari negizida 290 ta erta rivojlanish va aralashuv markazlari ochildi. YUNISЕF ko‘magida yosh bolalarning rivojlanishini monitoring qilish bo‘yicha GMCD qo‘llanmasi joriy etilmoqda. 18 ta usta-murabbiy o‘qitildi. Barcha hududlarda parvarish sifatini yaxshilash uchun patronaj nazoratining universal progressiv modeli va bolalar kasalliklarini integratsiyalashgan boshqarish bo‘yicha o‘quv-uslubiy markazlar yaratildi, — deyiladi vazirlik xabarida.
Mutaxassislar uchun yagona professional qo‘llab-quvvatlash tizimi shakllantirildi, jumladan, doimiy o‘quv dasturlari, jurnal klubi va neonatal hamshiralarni erta tug‘ilgan chaqaloqlarga g‘amxo‘rlik qilish bo‘yicha haftalik treninglar.
Erta tibbiy yordamni har tomonlama rivojlantirish mamlakatda chaqaloqlar o‘limini kamaytirish va bolalarning omon qolish darajasini oshirishning asosiy omillaridan biriga aylandi.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda chaqaloqlar o‘limi o‘tgan yilga nisbatan 20,2 foizga kamaydi.