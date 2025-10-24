Қозоғистон Ўзбекистонга 70 миллион долларлик маҳсулот етказиб беради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Республикаси Савдо ва интеграция вазирлиги ва «QazTrade» АЖ томонидан ташкил этилган Қозоғистоннинг савдо-иқтисодий миссияси Тошкентда бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform.
Бугунги кунда Ўзбекистонда 876 та Қозоғистон корхонаси фаолият юритмоқда, улар 270 та тоифада тахминан 500 миллион долларлик савдо айланмасини таъминлайди. Миссияда қурилиш, озиқ-овқат ва енгил саноат, машинасозлик, кимё ва қайта ишлаш саноати соҳаларидаги қозоғистонлик компаниялар иштирок этди. Қозоғистонлик экспортчилар ва Ўзбекистоннинг йирик дистрибьюторлари, чакана савдо тармоқлари ва компаниялари ўртасида B2B учрашувлар ўтказилди.
"Тошкентдаги миссия компаниялар учун нафақат ўз маҳсулотларини тақдим этиш, балки қўшни мамлакат бозорига дарҳол кириш, етказиб бериш бўйича музокаралар олиб бориш ва экспортни бошлаш учун имкониятдир. Биз иштирокчиларни учрашувларни ташкил қилишдан тортиб таржима ва логистикагача бўлган ҳар бир босқичда қўллаб-қувватлаймиз", - деди ҚР Савдо ва интеграция вазирининг ўринбосари Айдар Абилдабеков.
Музокаралар якунида 73,5 миллион долларлик экспорт шартномалари имзоланди.
"Биз Ўзбекистондан кунгабоқар ёғи, гўшт ва шакарга кучли талабни кўрмоқдамиз", - деб қўшимча қилди QazTrade.
Ҳисоботда Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро савдо барқарор ўсиб бораётгани таъкидланган. Жорий йилнинг дастлабки саккиз ойида савдо айланмаси қарийб 18,5 фоизга ўсиб, 3 миллиард долларни ташкил этди, Қозоғистон экспорти эса 26,7 фоиздан кўпроққа ўсиб, 2,2 миллиард долларга етди.