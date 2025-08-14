OZ
    18:35, 14 Август 2025 | GMT +5

    Qgate тизими чегарадан ўтиш вақтини бир ярим дақиқагача қисқартиради

    ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг чегара инфратузилмасини модернизация қилиш бўйича топшириғини амалга ошириш доирасида Қирғизистон билан чегарадаги “Қордай” назорат-ўтказиш пунктида Qgate автоматлаштирилган паспорт назорати тизими пилот режимида жорий этилди.

    чегара
    Фото: видеодан кадр

    Бу фуқароларга ўз ҳужжатларини сканерлаш орқали мустақил равишда процедурадан ўтиш имконини беради, бир кишининг чегарадан ўтиш вақтини 1,5 дақиқагача қисқартиради.

    – Бугунги кунда ушбу паспорт назорати тизими орқали кунига 6-8 минг киши ўтмоқда, – дейди “Қордай” чегара назорати бошқармаси бошлиғи ўринбосари Қуат Кенжебаев.

    Умуман олганда, “Қордай” назорат-ўтказиш пунктининг модернизация қилиниши унинг ўтказиш қобилиятини ошириш имконини берди.

    — Ҳозирда "Қордай" назорат-ўтказиш пункти орқали 20 мингдан 30 минггача одам ва 3 мингдан 4 минггача автомобиль ўтмоқда. Юк ортилган транспорт воситасини текшириш учун ўртача 15-20 дақиқа, енгил автомобилни текшириш учун эса 5 дақиқагача вақт кетади. Давлат чегарасини кесиб ўтаётган фуқароларнинг ҳужжатларини текшириш эса 3 дақиқага яқин вақтни олади, - деди Қуат Кенжебаев.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон ва Қозоғистон чегарасида “яшил” йўлаклар жорий этилиши ҳақида хабар берган эдик.

