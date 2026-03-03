OZ
    Qatar Energy суюлтирилган табиий газ ишлаб чиқаришни тўхтатди

    ASTANA. Kazinform – Дунёдаги энг йирик газ етказиб берувчилардан бири, давлатга қарашли нефть ва газ компанияси Qatar Energy учувчисиз учиш аппаратлари ҳужуми сабабли суюлтирилган табиий газ ишлаб чиқаришни тўхтатганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: aljazeera.com

    “Рас-Лаффан индустриал шаҳри ва Месаид саноат шаҳридаги ўзининг операцион объектларига қилинган ҳарбий ҳужумлардан сўнг Qatar Energy суюлтирилган табиий газ ва унга боғлиқ маҳсулотлар ишлаб чиқаришни тўхтатди”, — дейилади компания баёнотида.

    Al Jazeeraнинг Қатар Мудофаа вазирлигига таяниб хабар беришича, эронлик учувчисиз учиш аппарати Месаид шаҳридаги электр станциясининг сув омборига, шунингдек Рас-Лаффандаги электр станциясига зарба берган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Форс кўрфази мамлакатларида кетма-кет иккинчи кун портлашлар эшитилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
