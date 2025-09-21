16:36, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5
Президент юнон-рум кураши бўйича жаҳон чемпиони Айдос Султанғалини табриклади
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари юнон-рум кураши бўйича жаҳон чемпиони Айдос Султанғалини муҳим ғалабаси билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Айдос Султанғалини жаҳон чемпионатидаги ёрқин ғалабаси билан табриклайман. У мазкур асрда юнон-рум кураши бўйича биринчи чемпиондир. Полвонларимизга ғалабали йўлларини давом эттиришларини тилайман, – деб ёзди Президент Instagramдаги саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, Айдос Султанғали юнон-рум кураши бўйича 26 йилдан сўнг жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди.