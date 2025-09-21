OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:36, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент юнон-рум кураши бўйича жаҳон чемпиони Айдос Султанғалини табриклади

    ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари юнон-рум кураши бўйича жаҳон чемпиони Айдос Султанғалини муҳим ғалабаси билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    – Айдос Султанғалини жаҳон чемпионатидаги ёрқин ғалабаси билан табриклайман. У мазкур асрда юнон-рум кураши бўйича биринчи чемпиондир. Полвонларимизга ғалабали йўлларини давом эттиришларини тилайман, – деб ёзди Президент Instagramдаги саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, Айдос Султанғали юнон-рум кураши бўйича 26 йилдан сўнг жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди.

    Теглар:
    Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!