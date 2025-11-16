Президент: Туризм сиёсатини самарали мувофиқлаштириш вақти келди
TASHKENT. Kazinform — Давлат раҳбари Ўзбекистон Президентини Самарқандда ЮНЕСКО Бош конференцияцининг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш минтақа мамлакатлари учун асосий устувор вазифа ҳисобланади.
Президент умумий тарихий ва маданий меросни сақлаш, миллий ҳунармандчиликни ривожлантириш ва мунтазам равишда қўшма тадбирлар ташкил этиш муҳимлигига этибор қаратди.
Кинематография соҳасида, шунингдек, замонавий сайёҳлик кластерларини яратиш ва янги технологиялардан фойдаланиш орқали Буюк Ипак йўли меросини тарғиб қилишда кўп ишлар қилиш мумкин.
“Бу соҳада фаолроқ бўлиш ва туризм сиёсатини самарали мувофиқлаштириш вақти келди, деб ҳисоблайман. Аввалроқ бутун минтақа учун умумий сайёҳлик йўналишларини ишлаб чиқиш таклифи берилган эди. Биз бундай ташаббусларни қўллаб-қувватлаймиз. Бундан ташқари, биз Марказий Осиёнинг ягона туризм брендини тарғиб қилиш бўйича самарали чоралар кўришни таклиф қиламиз. Туризм соҳасида ҳамкорлик қилиш ва Марказий Осиё мамлакатларининг ягона сайёҳлик маконини шакллантириш тўғрисидаги келишув бу соҳадаги муносабатларимизни жонлантириш учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин”, - деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди ва Шавкат Мирзиёевнинг ушбу муассасани илмий ва тадқиқот ишлари учун умумий платформага айлантириш ташаббусини қўллаб-қувватлади.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё давлат раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашувида иштирок этиш учун Тошкентдаги Конгресс марказига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.