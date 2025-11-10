Президент ТРК делегацияси Хитойда бўлиб ўтган 13-глобал видеомедиа форумида иштирок этди
ASTANА.Кazinform – 2025 йил 6 ноябрь куни Сиань шаҳрида 40 мамлакатдан 300 дан ортиқ кишини бирлаштирган 13-глобал видеомедиа форуми бўлиб ўтди.
Форум давомида глобал бошқарувда оммавий ахборот воситаларининг роли ва умумий манфаатлар учун консенсус яратиш билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинди. Глобал видео контент саноатини ривожлантириш, рақамли платформалар ва халқаро медиа ҳамкорлигига алоҳида эътибор қаратилди.
Jibek Joly/Silk Way бошқарувчи директори Еркежан Кунтуған "Глобал жануб ОАВ мулоқоти" сессиясида нутқ сўзлади. Е. Кунтуған Silk Way телеканали ва CMG (China Media Group) томонидан биргаликда амалга оширилган «Silk Way Star» халқаро лойиҳаси ҳақида сўзлаб берди.
12 мамлакатдан истеъдодлар ва телеканалларни бирлаштирган лойиҳа халқлар ўртасидаги маданий алмашинув ва дўстликни мустаҳкамлашнинг, шунингдек, умуман олганда оммавий ахборот воситалари соҳасида муваффақиятли ҳамкорликнинг намунаси бўлди.
— Бу Марказий Осиё мамлакатларининг овозлари бирлашадиган янги платформа бўлиб, минтақамизни Глобал жанубнинг динамик, очиқ ва ижодий қисми сифатида тақдим этади, — деди Е. Кунтуған.
Шунингдек, у глобал рақамлаштириш ва технологияларнинг жадал ривожланиши шароитида инсоний ўлчамни сақлаб қолиш муҳимлигини таъкидлади.
Сиань Медиа Форуми якуний ҳужжатни қабул қилиш билан якунланди.