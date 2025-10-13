Президент “Швейцария-Қозоғистон” парламент дўстлик гуруҳи аъзолари билан учрашди
ASTANA. Kazinform – Учрашувда Президент Қозоғистон Европада ишончли ҳамкор ҳисобланган Швейцария билан узоқ йиллик муносабатларга алоҳида аҳамият беришини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев 2021 йилда Швейцарияга расмий ташрифи икки давлат ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлаш учун мустаҳкам замин яратганини таъкидлади.
Давлат раҳбарининг фикрича, Швейцария депутатларидан иборат делегациянинг мамлакатимизга ташрифи ҳар икки томоннинг ҳар томонлама интеграцияни янада ривожлантириш ниятидан далолат беради.
Шу билан бирга, ўзаро англашувни мустаҳкамлаш ва икки томонлама ҳамкорликни жонлантиришда парламент дипломатияси муҳим ўрин тутиши таъкидланди.
“Швейцария-Қозоғистон” парламенти дўстлик гуруҳи координатори Филиппо Ломбарди Давлат раҳбарига меҳмондўстлиги учун миннатдорлик билдириб, Швейцария шериклик алоқаларини кенгайтириш ва қўшма ташаббусларни амалга оширишдан манфаатдор эканини таъкидлади.
Учрашувда Астана ва Берн ўртасидаги савдо ва сармоявий ҳамкорлик истиқболлари, шунингдек, халқаро ташкилотлар доирасидаги фаолиятни ўзаро мувофиқлаштириш масалалари муҳокама қилинди.