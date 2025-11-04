OZ
    Президент Qazaq Stroy компаниялар гуруҳи таъсисчиси Нурлан Артиқбаевни қабул қилди

    ASTANA. Кazinform — Учрашув давомида қурилиш саноатини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари, шунингдек, инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда хусусий бизнеснинг иштироки муҳокама қилинди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга компания ташкил этилганидан бери 10 йил ичида 55 дан ортиқ лойиҳаларнинг амалга оширилиши ҳақида маълумот берилди.

    Хусусан, корхона 4,8 миллион квадрат метр уй-жой, жумладан, 3,6 миллион квадрат метр ижтимоий объектлар қурди.

    Нурлан Артиқбаев Qazaq Stroy фуқароларни қўллаб-қувватлаш ва шаҳар инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган ижтимоий ташаббусларни фаол амалга ошираётганини таъкидлади.

    Компания ҳар йили кўп болали ва кам таъминланган оилаларга 100 дан ортиқ квартиралар тақдим этади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Беларусь Республикаси Бош вазирини қабул қилган эди.

