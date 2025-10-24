Президент: Мустақиллик — бизнинг энг бебаҳо қадриятимиз
ASTANА. Кazinform — Президент Республика кунига бағишланган тантанали йиғилишда нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Бу кунни халқимизнинг мустақил давлат бўлишига йўл очган муқаддас кун деб аташ мумкин. Мамлакатимизнинг энг муҳим байрами — Республика куни билан муборак бўлсин! Миллий байрам арафасида биз анъанага кўра, Ақорда саройида давлатимизнинг энг яхши фуқаролари билан йиғиламиз. Бу йил мамлакатимиз мустақилликнинг юбилейини нишонламоқда. 35 йил олдин Қозоғистон Суверенитети Декларацияси қабул қилинди. Шу куни асрлар давомида шаклланиб келган давлатчилик анъанамиз қайта тикланди. Кўп ўтмай, халқимиз Мустақиллик байроғини кўтарди. Тарихий адолат ўрнатилди ва миллат руҳи юксалди. Шунинг учун бу кунни халқимизнинг мустақил давлат бўлишига йўл очган муқаддас кун деб аташ мумкин. Мустақиллик — бизнинг энг бебаҳо қадриятимиз. Уни асраб-авайлаш ва мустаҳкамлаш барчамиз учун умумий муқаддас бурчдир. Суверенитет — аждодларимизнинг миллат манфаатлари йўлидаги ўчмас жасоратининг яққол кўриниши, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари: “Биз ўтмишдан сабоқ оламиз, ҳеч кимга бош эгмаймиз ва ўз йўлимиздан борамиз”, деди.
— Буюк мутафаккир Абиш Кекилбаев: “Фақат ўтмишдан сабоқ олиб, келажакка умид боғлаганларгина олдинга силжий олади”, деган эди. Биз ҳар бир босқичда миллат тарихида ўчмас из қолдирган барча давлат ва жамоат арбобларига ҳурмат бажо келтирамиз ва уларни ҳеч қачон унутмаймиз. Шу билан бирга, биз келажакка катта умид ва ишонч билан қараймиз ва юксак мақсадлар сари интиламиз. Йиллар давомида мамлакатимиз кўплаб марраларга эришди. Биз бутун дунёда суверен давлат сифатида тан олиндик. Биз чегараларимизни мустаҳкамладик ва хавфсизлигимизни таъминладик. Бирлигимизни мустаҳкамладик ва тинчлик ва барқарорлик туфайли турли қийинчиликларни муваффақиятли енгиб ўтдик. Бугун дунё мамлакатимизнинг ўсиши ва гуллаб-яшнашига гувоҳ бўлмоқда ва унга ҳурмат кўрсатмоқда. Бироқ, бенуқсон, мукаммал иш бўлмаслиги аниқ. Биз ўтмишдан сабоқ олдик ва орқага қарамасдан ўз йўлимиз билан олдинга силжияпмиз. Сўнгги йилларда халқ фаровонлигини ошириш учун жуда муҳим қадамлар қўйилди. 2019 йилда кенг кўламли ислоҳотлар бошланди. Қозоғистон янги турдаги мамлакатга айланиш йўлида. Умумхалқ референдуми орқали Конституциямизга ўзгартиришлар киритилди. Парламентнинг ваколатлари кенгайди ва Ҳукуматнинг масъулияти ошди. Конституциявий суд ташкил этилди. Инсон ҳуқуқлари бўйича вакил институти конституциявий мақомга эга бўлди. Жорий йилнинг июль ойидан бошлаб Кассация суди тизими ишга туширилди, бу эса жамиятимизда адолатни мустаҳкамлаш учун шароит яратди, — деди Президент.