Президент: Қозоғистон “Туркий тилли давлатлар ташкилоти +” форматини яратиш ғоясини қўллаб-қувватлайди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Туркий давлатлар ташкилотининг XII саммитида иштирок этди, дея хабар беради Kazinform Акордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев ўз нутқида Озарбайжон Президенти Илҳом Алиевга меҳмондўстлиги учун миннатдорлик билдириб, саммит кун тартибининг алоҳида аҳамияти ва долзарблигини таъкидлади.
“Биз туркий халқларнинг тарихи муштарак илдизларга бориб тақалишини, бу халқларнинг асрлар оша муштарак келиб чиқишини изчил таъкидлаймиз. Буларнинг барчаси халқларимиз биродарлиги ва азалий бирлигининг олтин ўзаги бўлиб хизмат қилади. Яқинда мамлакатларимиз “Туркий давлатлар ҳамкорлик куни”ни нишонлади. Ушбу муҳим байрам туркий халқлар бирлигининг мустаҳкамланиши рамзидир. Бугунги кунда Ташкилот таъсирли ва нуфузли структурага айланган бўлиб, у дўстона туркий халқларини бирлаштиради”, - деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Садир Жапаровга Қирғизистоннинг ТДТга муваффақиятли раислиги учун миннатдорлик билдирди ва Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев бошчилигида ташкилот мақоми мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.
Қозоғистон Президенти жаҳон хавфсизлик тизими мураккаб даврни бошидан ўтказаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, қарама-қаршиликлар, чақириқлар, геосиёсий қарама-қаршиликлар салбий тенденцияга айланиб, барча мамлакатлар учун хавф туғдиряпти.
“Бундай нотинч даврда Озарбайжон ва Арманистон ўртасида тинчлик муносабатлари тўғрисидаги декларациянинг яқинда имзоланганини алоҳида таъкидламоқчиман. Ушбу тарихий ҳужжат 30 йилдан ортиқ вақтдан бери ҳал этилмаган можарога чек қўйди ва минтақада янада барқарорлик ва иқтисодий ўсиш учун замин яратди. Ҳозирги глобал геосиёсий вазият ниҳоятда мураккаб, шу боис туркий давлатлар ўзларининг умумий манфаатлари йўлида ҳамкорлик қилишлари зарур. Бугун халқаро ҳамжамият бизни жиддий синовларга дош беришга қодир кучли ва бирлашган давлатлар сифатида тан олди. Ташкилотимиз фаолиятига кўплаб давлатлар қизиқиш билдиряпти. Қозоғистон “Туркий тилли давлатлар ташкилоти +” форматини яратиш ғоясини қўллаб-қувватлайди, унинг асосий мақсади ҳамкорлигимизни янада кенгайтиришдан иборат. Бу ташаббус, шубҳасиз, бирлашган ҳудудий ҳамжамиятнинг халқаро нуфузини янада оширишга қаратилган”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.