17:08, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши мажлисида иштирок этиш учун Бишкекка ташриф буюради
ASTANA.Kazinform - 26-27 ноябрь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши мажлисида иштирок этиш учун Бишкекка ташриф буюради. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, 27 ноябрь куни Бишкекда Қирғизистон раислигида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги сессияси бўлиб ўтиши ҳақида ёзган эдик.