OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:08, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши мажлисида иштирок этиш учун Бишкекка ташриф буюради

    ASTANA.Kazinform - 26-27 ноябрь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши мажлисида иштирок этиш учун Бишкекка ташриф буюради. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, 27 ноябрь куни Бишкекда Қирғизистон раислигида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги сессияси бўлиб ўтиши ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    КХШТ Бишкек Президент Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!