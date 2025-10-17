Президент Халқаро стандартлаштириш ташкилоти Бош котибини қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) Бош котиби Серхио Мухикани қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев меҳмонга ўз миннатдорчилигини билдириб, Халқаро стандартлаштириш ташкилоти жаҳон савдоси, инновациялар ва барқарор ривожланиш учун асос бўлган нуфузли институт эканлигини таъкидлади.
Президент Қозоғистонда рақамли трансформация, барқарор ривожланиш ва рақамлаштириш каби соҳаларда ISO билан қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун катта имкониятлар мавжудлигини таъкидлади.
Бош котиб Серхио Мухика Қозоғистоннинг миллий стандартлаштириш тизими ва рақамли технологияларни ривожлантириш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаб, мамлакат ташкилот фаолиятида фаол иштирок этишини ва халқаро стандартларни жорий этишга тайёрлигини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Серхио Мухика муваффақиятли ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва қўшма ишнинг янги йўналишларини ривожлантиришдан ўзаро манфаатдор эканликларини билдирди.
