Президент гиёҳвандликнинг олдини олиш чора-тадбирларини кучайтириш бўйича топшириқ берди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хавфсизлик кенгашига гиёҳвандликнинг олдини олиш, айниқса, таълим ва ахборот соҳасида чора-тадбирларни кучайтириш бўйича топшириқ берди.
Давлат раҳбарининг фикрича, ёшлар ўртасида гиёҳвандлик тарғиботига йўл қўймаслик керак. Шу билан бирга, у тақиқланган моддалар ва спиртли ичимликларни истеъмол қилишни тарғиб қилишнинг нохуш тенденцияси Интернетда ва оммавий ахборот воситаларида авж олганини таъкидлади.
Йиғилишда гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга чек қўйиш ва жазолаш самарадорлигини ошириш билан боғлиқ комплекс масалаларга алоҳида эътибор қаратилди.
— Ҳар қандай турдаги дори воситаларини ишлаб чиқариш ва сотиш қатъиян ман этилиши ва давлатнинг қаттиқ назорати остида бўлиши керак, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашни кучайтириш, шунингдек, наркотик моддалар савдоси жойлари ва лабораториялар эгаларини фош этиш зарурлигини таъкидлади.
Давлат раҳбари шубҳали молиявий операцияларни назорат қилиш муҳимлигини ҳам таъкидлади. Бу муаммо ҳуқуқ-тартибот идоралари эътиборидан четда қолмаслиги керак.
Йиғилиш якунида Президент гиёҳвандликка қарши курашда жамиятни бирлаштириш муҳимлигини таъкидлади. Шунингдек, Ҳукумат, вилоятлар ҳокимлари ва масъул давлат органларига гиёҳвандликнинг олдини олиш ва гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланишига қарши курашиш чора-тадбирларини кучайтириш бўйича қатор аниқ топшириқлар берди.