Президент Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти Бош котибини қабул қилди
ASTANА. Каzinform – Давлат раҳбари Феридун Синирлиўғлуга Минтақавий экологик саммит ишида фаол иштирок этгани учун миннатдорчилик билдириб, ушбу платформа Марказий Осиё ва қўшни минтақалар учун умумий экологик муаммоларни биргаликда ҳал қилиш йўлларини топишга қаратилганлигини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Феридун Синирлиўғлу барқарор ривожланиш, иқлим барқарорлиги, сув ресурсларини самарали бошқариш ва иқтисодий алоқаларни кенгайтириш соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш ниятларини билдирдилар.
Президент мамлакатнинг ЕХҲТ билан уч йўналишда ҳам ҳамкорликни мустаҳкамлашга содиқлигини тасдиқлади. Унинг таъкидлашича, ташкилот билан ҳамкорлик 2010 йилда бўлиб ўтган ЕХҲТ саммитининг Астана декларацияси тамойилларига асосланган.
Қасим-Жомарт Тоқаев инсон ҳуқуқлари, демократия ва қонун устуворлиги миллий устуворликлар ҳисобланишига эътибор қаратди.
Президентнинг сўзларига кўра, мамлакат Адолатли Қозоғистонни яратиш учун кенг кўламли сиёсий ва институционал модернизация дастурини амалга оширмоқда.
Яқинда ўтказилган референдум ва янги Конституциянинг қабул қилиниши мамлакат сиёсий тизимини модернизация қилишда муҳим босқич ҳисобланади. Амалга оширилган ислоҳотлар қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, давлат институтларининг жавобгарлигини ошириш ва давлат бошқарувининг барқарор моделини шакллантиришга қаратилган.
Феридун Синирлиўғлу Қасим-Жомарт Тоқаевга уни Минтақавий экологик саммитга таклиф қилгани учун миннатдорчилик билдирди ва Қозоғистоннинг Марказий Осиё ва ундан ташқарида иқлим ва экологик кун тартибини шакллантиришдаги ролини юқори баҳолади. Бош котиб шунингдек, мамлакат Ташкилот ишига алоҳида ҳисса қўшаётганини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Феридун Синирлиўғлу минтақавий ва халқаро кун тартибининг долзарб масалалари бўйича фикр алмашди.