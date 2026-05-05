Президент Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раиси Бақитжан Сағинтаевни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбарига Евроосиё иқтисодий ҳамжамияти фаолиятининг асосий йўналишлари ва Қозоғистоннинг 2026 йилда Евроосиё иқтисодий иттифоқи органларига раислиги даврида амалга ошириладиган лойиҳалар ҳақида ахборот берилди.
Ақорда маълумотларига кўра, учрашувда Президентга ЕОИИ доирасида сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича қўшма баёнотни ишлаб чиқиш бўйича ишлар якунлангани ҳақида ҳам маълумот берилди.
Ҳужжатда интеграция ассоциацияси мамлакатлари ўртасида иқтисодий соҳада сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш бўйича ҳамкорликнинг асосий йўналишлари белгиланган.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаевга 28-29 май кунлари Астанада бўлиб ўтадиган Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг навбатдаги йиғилиши ва V Евроосиё иқтисодий форумига тайёргарлик ишларининг бориши ҳақида ахборот берилди.