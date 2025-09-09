18:56, 09 Сентябрь 2025 | GMT +5
Президент Доҳада Исроил ҳукумати амалга оширган ҳарбий ҳаракатни қоралайди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қатар пойтахти Доҳада Исроил ҳукумати амалга оширган ҳарбий ҳаракатни қоралайди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
— Мақсадидан қатъи назар, бундай ҳаракатга тоқат қилиб бўлмайди. Бу Қатар давлатининг суверен ҳуқуқларини бузади ва халқаро ҳуқуқ тамойилларига зиддир, — дейилади хабарда.
Аввалроқ, Давлат раҳбари Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғанга ўтган йили Анқара яқинидаги TUSAŞ аэрокосмик корпорацияси биносида содир этилган ва бир неча кишининг ҳаётига зомин бўлган теракт муносабати билан ҳамдардлик билдиргани ҳақида хабар берган эдик. Президент Қозоғистон тинч аҳолига қарши уюштирилган суиқасдни кескин қоралашини айтди.