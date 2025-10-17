OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:50, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент бир гуруҳ қутқарувчиларни давлат мукофотлари билан тақдирлади

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари бир гуруҳ қутқарувчиларни хизмат вазифаларини бажаришда кўрсатган жасорати ва фидойиликлари учун мукофотлади.

    Президент бір топ құтқарушыны мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда

    Сағадат Нурмағамбетов I даражали “Айбын” ордени билан

    Азимбаев Шинболат Берикули – Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг Жамбил вилояти Фавқулодда вазиятлар департаменти Ёнғин ўчириш ва қутқарув ишларини ташкил этиш бошқармаси фавқулодда вазиятлар бўйича навбатчиси

    Бауиржан Момишули номидаги II даражали “Айбын” ордени билан

    Мергасимов Азимхан Айдарханули – Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Шимолий Қозоғистон вилояти Фавқулодда вазиятлар департаменти Қизилжар тумани Фавқулодда вазиятлар бўлими бошлиғи;

    Президент бір топ құтқарушыны мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент бір топ құтқарушыны мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент бір топ құтқарушыны мемлекеттік наградалармен марапаттады
    Фото: Ақорда

     

    Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати билан қуйидаги ҳавола орқали батафсил танишишингиз мумкин.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Мукофот
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!