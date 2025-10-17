14:50, 17 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент бир гуруҳ қутқарувчиларни давлат мукофотлари билан тақдирлади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари бир гуруҳ қутқарувчиларни хизмат вазифаларини бажаришда кўрсатган жасорати ва фидойиликлари учун мукофотлади.
Сағадат Нурмағамбетов I даражали “Айбын” ордени билан
Азимбаев Шинболат Берикули – Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг Жамбил вилояти Фавқулодда вазиятлар департаменти Ёнғин ўчириш ва қутқарув ишларини ташкил этиш бошқармаси фавқулодда вазиятлар бўйича навбатчиси
Бауиржан Момишули номидаги II даражали “Айбын” ордени билан
Мергасимов Азимхан Айдарханули – Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Шимолий Қозоғистон вилояти Фавқулодда вазиятлар департаменти Қизилжар тумани Фавқулодда вазиятлар бўлими бошлиғи;
Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати билан қуйидаги ҳавола орқали батафсил танишишингиз мумкин.