Президент Бектеновга транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш бўйича бир қатор вазифаларни юклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари ҚР Бош вазири Олжас Бектеновни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ва фуқаролар фаровонлигини янада ошириш бўйича илгари берилган топшириқларнинг бажарилиши ҳақида ахборот берилди.
Олжас Бектенов мамлакатнинг жорий йилдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг дастлабки натижалари ҳақида ахборот берди.
Президентнинг иқтисодиётни диверсификация қилиш бўйича топшириқларининг бажарилиши натижасида ялпи ички маҳсулот ўсишининг 70 фоиздан ортиғи саноат, савдо ва транспорт соҳалари томонидан таъминланмоқда.
2025 йил январидан ноябргача транспорт хизматлари — 20,3 фоизга, қурилиш — 14,7 фоизга, савдо — 8,8 фоизга, қишлоқ хўжалиги — 6,1 фоизга ва ишлаб чиқариш — 5,9 фоизга ўсди.
Асосий капиталга инвестициялар 18,5 триллион тенгени ташкил этди ва хусусий инвестициялар ҳажми 9,8 фоизга ошди.
У Ҳукумат, Миллий банк ва Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлигининг 2026-2028 йилларга мўлжалланган макроиқтисодий барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар дастурини амалга ошириш ҳақида гапирди.
Асосий устувор вазифа аҳолининг реал даромадларини ошириш ва турмуш даражасини яхшилаш орқали ялпи ички маҳсулотнинг ўсишини таъминлашдир. Инфляцияни пасайтириш чоралари кўриб чиқилмоқда.
У декабрь ойида бешта чегара ўтказиш пунктларини модернизация қилиш ишлари якунланганини хабар қилди.
Қозоғистонлик товар ишлаб чиқарувчилар реестри ишга туширилди.
Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича ягона «Іскер аймақ» дастури қабул қилинди. У иситиш мавсуми ҳақида хабар берди.
Шунингдек, у 2026 йилда дала ишлари учун молиялаштиришнинг эрта бошланганини таъкидлади. Ушбу чора қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва экспорт қилишга эътибор қаратиб, экин майдонлари ҳажмини сақлаб қолиш ва кўпайтиришга қаратилган.
Президент Ҳукумат раҳбарига фуқаролар манфаатлари йўлида мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича ишларни давом эттиришни топширди. У инвестицияларни жалб қилиш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва муҳандислик ва транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш бўйича бир қатор аниқ вазифалар юклади.