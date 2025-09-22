OZ
Тренд:
    12:37, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент архиви Қозоғистоннинг БМТ Бош Ассамблеяси сессияларидаги иштироки акс этган ноёб суратлар тақдим этди

    ASTANA. Kazinform – Президент архиви Kazinform агентлигига 1990 йиллар охиридаги мамлакатимизнинг БМТ Бош Ассамблеяларидаги иштироки акс этган эксклюзив кадрларни тақдим этди.

    Касым-Жомарт Токаев и Акыжан Арыстанбекова.
    Фото: Архив Президента РК

    Архив тақдим этган суратларда мамлакатнинг ўша пайтдаги Ташқи ишлар вазири Қасим-Жомарт Тоқаев тасвирланган.

    Касым-Жомарт Токаев и Акыжан Арыстанбекова.
    Фото: Архив Президента РК

    БМТ Бош Ассамблеясининг 52-сессияси, Нью-Йорк, 1997 йил 30 сентябрь

    БМТ Бош Ассамблеясининг 54-сессияси, Нью-Йорк, 1999 йил 24 сентябрь

    Касым-Жомарт Токаев и Акыжан Арыстанбекова.
    Фото: Архив Президента РК

    Кейинчалик, 2011 йил март ойида Қасим-Жомарт Тоқаев халқаро даражадаги дипломатик миссиясини давом эттириб, БМТ Бош котиби ўринбосари ва ташкилотнинг Женевадаги ваколатхонаси Бош директори этиб тайинланди.

    Эслатиб ўтамиз, 9 сентабрда БМТ Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси бошланди.Ўтган 80 йил давомида халқаро ташкилот урушдан кейинги тинчликпарварлик миссиясидан глобал гуманитар миссияга айланди.

    21 сентябрда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Нью-Йоркка амалий ташрифи бошланган эди. Ташриф доирасида Президент БМТ Бош Ассамблеясининг 80 йиллик юбилей сессияси доирасидаги умумий мунозарада нутқ сўзлайди.

