OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:00, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Президент АҚШ билан музокаралар бўйича вакилини тайинлади

    ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбарининг фармони билан  Қозоғистон Республикининг Женевадаги (Швейцария) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бўлими ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳузуридаги  Доимий вакили Ержан Хозеули Қазиханга Қозоғистон Республикаси Президентининг Америка Қўшма Штатлари билан ҳамкорликнинг долзарб масалалари бўйича музокаралардаги Вакили вазифаси юклатилди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Теглар:
    АҚШ Тайинлов Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!