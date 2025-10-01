Prada компанияси Versace модалар уйини сотиб олади
ASTANA. Kazinform – Италиянинг Prada компанияси ўзининг рақиби Versaceни сотиб олади. 30 сентябрь, сешанба куни Еврокомиссия 1,24 миллиард евролик келишувни маъқуллади, деб хабар беради DW ахборот агентлиги.
Айланмаси 6 миллиард евро бўлган икки компания шу тариқа Франциянинг ҳашаматли гигантлари LVMH ва Kering люкс билан рақобатлашади. Тахминларга кўра, икки бренднинг бирлашиши Европа бозоридаги рақобатни бузмайди.
Prada компанияси Versace брендини Американинг Capri Holdings гуруҳидан сотиб олади. Гуруҳ ҳашаматли товарлар бозоридаги инқироз ва кейинги ойларда АҚШ импорт божлари ошиши сабабли музокаралар давомида сезиларли даражада арзонлаштирилган нархда сотишга рози бўлишга мажбур бўлди.
“Икки компаниянинг бирлашиши йиллик айланмаси 6 миллиард евродан ортиқ бўлган италян ҳашаматли товарлар конгломератини яратади. Шу тариқа, улар Франциянинг LVMH ва Kering гигантлари билан рақобатлашади”, — дейилади AFP хабарида.
Агентликнинг таъкидлашича, француз конгломератлари сўнгги йилларда бир қатор италян брендларини, жумладан Gucci, Fendi ва Bottega Veneta сотиб олган.
1978 йилда ташкил этилган Versace модалар уйи бир неча йилдан буён оилавий бизнес бўлиб келади. 1997 йилда унинг асосчиси Жанни Версаче ўлдирилганидан сўнг унинг синглиси Донателла Версаче бошқарувни ўз қўлига олди. У март ойи охирида креатив директор лавозимини тарк этди.
Айтиш жоизки, Prada компанияси 1913 йилда икки ака-ука томонидан ташкил этилган.
