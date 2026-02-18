Португалияда озиқ-овқат нархлари тўрт йиллик энг юқори кўрсаткичга етди
ASTANА. Кazinform – Португалияда озиқ-овқат саватчаси нархи тўрт йил ичида энг юқори даражага етди, аммо нархларнинг ошиши бутун Европа бўйлаб кузатилмоқда, деб хабар беради Euronews.
2022 йил 5 январга нисбатан DECO PROteste томонидан кузатилган 63 та маҳсулотдан иборат озиқ-овқат саватчаси нархи 35,02% га ошди. Бироқ, Португалия ёлғиз эмас - яқинда бир қатор Европа мамлакатларида шунга ўхшаш тенденция кузатилди.
Ўтган пайшанба куни нашр этилган DECO PROteste истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш гуруҳи томонидан ўтказилган таҳлил шуни кўрсатдики, оилавий озиқ-овқат саватчалари сўнгги тўрт йил ичида "ҳеч қачон бунчалик қиммат бўлмаган", йил бошидан бери нархлар тахминан 12 еврога ошган.
Ташкилот томонидан 4-11 февраль ҳафтасида кузатилган озиқ-овқат саватчасининг нархи тахминан 253,43 еврони ташкил этди, бу аввалги ҳафтага нисбатан 34 центга (0,13%) кўп. Ассоциациянинг таъкидлашича, ушбу даврда ушбу маҳсулот гуруҳининг нархи баҳолаш ўтказилганидан бери энг юқори даражага етган.
2022 йил 5 январга нисбатан нархнинг ошиши 65,73 еврони ёки 35,02% ни ташкил этди.
2026 йил бошидан бери португалиялик истеъмолчилар учун ушбу саватнинг нархи 4,8% га (11,61 евро) ошди, натижада озиқ-овқат харажатлари оила бюджетига катта юк бўлди.
Ҳар чоршанба куни DECO йирик супермаркетлар ва онлайн-дўконлардаги олдинги кун нархларига асосланиб, гўшт, балиқ, музлатилган маҳсулотлар, мева ва сабзавотлар, сут маҳсулотлари ва озиқ-овқат маҳсулотларини ўз ичига олган 63 та маҳсулотнинг "саватнинг умумий нархини" таҳлил қилади.
Кейин барча онлайн-дўконлардаги ҳар бир маҳсулотнинг ўртача нархи ҳисобланади ва барча маҳсулотларнинг ўртача нархи қўшилиб, ўша кун учун сават қиймати аниқланади.
Ҳафталик таҳлилга кўра, нархи энг кўп ошган маҳсулотлар қовоқча (29%), майдаланган кофе (19%) ва макарон (16%) ҳисобланади. Бу йилнинг биринчи ҳафтаси билан солиштирганда, нархлари энг кўп ошгани қовоқча (96%), қора балиқ (23%) ва денгиз лаққаси (21%).
Сўнгги тўрт йил ичида мол гўшти (119%), тухум (86%) ва майдаланган кофе (76%) нархлари ошди.
Озиқ-овқат нархларининг ошиши фақат Португалияга хос эмас. Euronews аввалроқ хабар берганидек, Eurostat маълумотларига кўра, Европа Иттифоқи мамлакатларида озиқ-овқат нархлари 2025 йилда ўртача 2,8% га ошди.
Баъзи маҳсулотлар учун инфляция 10% дан ошди, масалан, шоколад (17,9%), музлатилган мевалар (13%), мол гўшти ва бузоқ гўшти (10%) сезиларли даражада қимматлашди.
Европада озиқ-овқат нархларининг энг юқори ўсиши Туркияда (32,8%), ундан кейин Косовода (7,6%) қайд этилди. Европа Иттифоқига аъзо давлатлар орасида Руминия (6,7%), Эстония (6,2%) ва Болгарияда (5,7%) алоҳида ажралиб туради.
Қитъанинг жанубидаги мамлакатларда ҳам вазият мураккаброқ: озиқ-овқат нархлари 2025 йилда Мальтада (3,1%), Италияда (2,5%), Испанияда (2,1%) ва Грецияда (2,0%) ошди.
Португалияда озиқ-овқат инфляцияси 2,8% ни ташкил этди, бу Европа Иттифоқидаги ўртача кўрсаткичга тўғри келади.
Европада фақат Швейцарияда озиқ-овқат нархларининг пасайиши кузатилди (2024-йилга нисбатан -1,1%), Кипрда эса ўзгариш кузатилмади.
