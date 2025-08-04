15:35, 04 Август 2025 | GMT +5
Польшада хотин-қизлар кураши бўйича ўтказилган турнирда Эльмира Сиздиқова «кумуш» медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик Варшавада (Польша) аёллар кураши бўйича ўтказилган халқаро турнирда финалга чиқди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Спортчи Польшада 76 килограмм вазн тоифасида мамлакат шарафини ҳимоя қилди.
Ярим финалда Сиздиқова Энрика Ринальти (Италия) устидан ғалаба қозонди. Бироқ у ҳал қилувчи жангда иштирок этмай, турнирни тарк этди.
Эльмира охир-оқибат Польшада иккинчи ўринни эгаллади. Шунингдек, Қозоғистон терма жамоаси ҳисобида Зульфия Яхъярова (55 килограммгача) қўлга киритилган “бронза” ҳам бор.