OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:35, 04 Август 2025 | GMT +5

    Польшада хотин-қизлар кураши бўйича ўтказилган турнирда Эльмира Сиздиқова «кумуш» медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик Варшавада (Польша) аёллар кураши бўйича ўтказилган халқаро турнирда финалга чиқди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Казахстанка завоевала «серебро» на турнире по женской борьбе в Польше
    Фото: НОК РК

    Спортчи Польшада 76 килограмм вазн тоифасида мамлакат шарафини ҳимоя қилди.

    Ярим финалда Сиздиқова Энрика Ринальти (Италия) устидан ғалаба қозонди. Бироқ у ҳал қилувчи жангда иштирок этмай, турнирни тарк этди.

    Эльмира охир-оқибат Польшада иккинчи ўринни эгаллади. Шунингдек, Қозоғистон терма жамоаси ҳисобида Зульфия Яхъярова (55 килограммгача) қўлга киритилган “бронза” ҳам бор.

     

    Теглар:
    Польша кураш Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!