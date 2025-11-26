16:40, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Полиция дроппер бўлиш оқибатларини тушунтирди
ASTANA. Kazinform – Абай вилояти ПД кибержиноятчилик бошқармаси тезкор вакили Асет Егеубаев дроппер бўлиш қанчалик хавфли эканлигини ва қонунда қандай жавобгарлик назарда тутилганлигини тушунтириб берди.
Дроппер - бу ўз номидан банк карталари ёки онлайн ҳамёнларни очадиган ва уларни ноқонуний операцияларни амалга ошириш учун бегоналарга берадиган шахс. Кўпинча фирибгарлар ўғирланган пул маблағларини ушбу карталар орқали ўтказадилар ва ечиб оладилар.
Кўпчилик буни оддий яхшилик деб билиши мумкин, бироқ аслида банк картангизни бошқа бировга бериш жиноий схемада иштирок этиш ҳисобланади.
Масъулият нима?
- Дроппер жиноий жавобгарликка тортилади;
- Бу қилмиш фирибгарликка, жиноий даромадларни легаллаштиришга ёки жиноий гуруҳда иштирок этишга ёрдам бериш сифатида таснифланиши мумкин;
- Жазо - катта миқдордаги жаримадан озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилишгача.
Полиция банк картангизни номаълум шахсларга бериш хавфли эканлиги ва буни бажарган шахс қонун билан жазоланиши ҳақида огоҳлантиради.