Петропавлдаги Ислом маданияти музейида 1,5 асрлик жойнамоз сақланмоқда
PETROPAVL. Кazinform — Петропавлдаги қадимий масжид биносида жойлашган Ислом маданияти музейида сақланаётган энг қадимий ёдгорликлардан бири 1870 йилда тикилган ва бугунги кунгача сақланиб қолган жойнамоздир.
Ислом маданияти музейи директори Мурат Амиржановнинг айтишича, музей фаолиятининг асосий мақсади илмий-маърифий, илмий-тадқиқот, бебаҳо ашёларни тўплаш ва оммага тақдим этишдан иборат.
— Бу жойнамозни Бабиш ҳожининг онаси тиккан, Омск вилояти орқали Оқжар туманининг Улкен Қораой туманидан бобомиз уч марта ҳажга борган. Бир марта гуруҳ бўлиб, икки марта карвон бошлиғи сифатида. Сафарда бўлган одамлар уни карвонга бошлиқ қилиб тайинлаганлар, чунки у Ислом динининг асосларини тўлиқ англаган инсон эди. Жойнамозни унинг авлодлари музейга совға қилган бўлса, ҳозир у қадимий ёдгорликларимиздан бирига айланган, – дейди Мурат Амиржанов.
Музей директорининг айтишича, Бабиш ҳожининг асл исми Қабдираҳмондир. У араб тилини яхши билган, грамматикасини пухта эгаллаган ва Қуръонни тўлиқ ўқий олган. Бабиш ҳожи саёҳатларида ишлатган жойнамоз авлоддан-авлодга ўтиб келаётган муқаддас мерос сифатида сақланиб қолган.
— Қозоқлар жойнамозни муқаддас санаб, уни оёғи остига ташламас, доимо белдан юқорида сақлаган. Чунки қурони каримда уни белдан паст тутмаслик кераклиги ҳақида ҳадис бор. Илгари ўтовларда шамол эсиб, чанг бўлгани учун уни баланд тутганлар, тоза сақлаганлар. Шу боис у бугунги кунгача яхши сақланиб қолган, — дейди Амиржанов.
