Перуда вертолёт ҳалокати 15 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANA. Kazinform – Перу жанубида ҳарбий Ми-17 вертолёти ҳалокатга учради, натижада камида 15 киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда мамлакат ҳаво кучлари маълум қилди, деб хабар беради Россиянинг ТАСС ахборот агентлиги.
Расмий маълумотларга кўра, махсус мақсадли кучлар Миллий полиция билан ҳамкорликда кеча куннинг иккинчи ярмида радиоалоқаси узилган Ми-17 вертолётини топган. Вертолёт Чала-Вьехо аҳоли пункти яқинидан, Чала округида, Каравели провинсиясида, Арекипа департаментида аниқланган.
Воқеа жойига етиб келган қутқарувчилар 4 экипаж аъзоси ва 11 йўловчи, жумладан, болалар ҳалок бўлганини тасдиқладилар.
Ҳарбий-ҳаво кучлари маълумотларига кўра, вертолёт Арекипа минтақасида сув тошқинлари, дарёларнинг тошиши ва бошқа фавқулодда вазиятлардан жабр кўрган аҳолига ёрдам кўрсатиш, шунингдек, қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш учун йўлга чиққан эди.