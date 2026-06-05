Пекин БМТ Бош котибини сайлаш бўйича ўз позициясини маълум қилди
ASTANА. Кazinform — Хитой БМТнинг кейинги Бош котибини сайлаш жараёнида фаол иштирок этишини ва жаҳон ташкилотининг ролини кучайтиришга қаратилган саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлашини маълум қилди, деб хабар беради Хinhua.
Хитой ташқи ишлар вазири Ван И бу ҳақда Чилининг собиқ президенти Мишель Бачелет билан учрашувда маълум қилди. У Бачелетни БМТ Бош котиби лавозимига номзодлардан бири сифатида кўриб чиқмоқда.
Ван И Пекин янги Бош котибни танлашда масъулиятли ва конструктив позицияни сақлаб қолишини таъкидлади. Хитой БМТнинг самарадорлигини оширишга, унинг обрўсини ва глобал муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини мустаҳкамлашга ҳисса қўшиш ниятида.
Хитой дипломатияси раҳбари ташкилот ўзгарувчан жаҳон вазиятига мослашиши ва глобал муаммоларни ҳал қилишдаги асосий ролини сақлаб қолиши кераклигини айтди.
Ўз навбатида, Мишель Бачелет БМТ давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик учун муҳим платформа бўлиб қолишини айтди. Унинг фикрича, ташкилот БМТ Низомига асосланиб, тинчликпарварлик, ривожланиш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳаларига устувор аҳамият бериши керак.
Шунингдек, у Хитой сиёсатини қўллаб-қувватлашини билдирди, Пекиннинг кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади ва БМТ таъсирини кучайтириш учун бошқа давлатлар билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, БМТ Бош котибининг вакили Стефан Дужаррик ташкилот молиявий қийинчиликларга дуч келаётганини тасдиқлади, аммо маблағ тугаши учун аниқ муддат йўқлигини айтди.