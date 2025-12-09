Paramount vs. Netflix: Warner Bros. компаниясини сотиб олиш учун кураш кучаймоқда
ASTANA. Кazinform — Paramount Skydance компанияси Warner Bros. Discovery учун 108,4 миллиард долларлик янги таклиф билан чиқди, деб хабар беради BBC.
Американинг Paramount компанияси Warner Bros. Pictures компаниясини, жумладан, CNN ва бошқа кабел каналларини акциядорларга ҳар бир акция учун 30 доллар таклиф қилиш орқали сотиб олиш ниятида.
Paramount вакилларининг сўзларига кўра, бу таклиф Netflix битимига "муқобил" бўлади, чунки у нафақат акциядорлар учун юқори нархни таклиф қилади, балки тартибга солувчи органларнинг тасдиқлаши учун кўпроқ имконият яратади. Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига тақдим этилган ҳужжатларга кўра, Paramountнинг битимдаги молиявий шериклари орасида президент Дональд Трампнинг куёви Жаред Кушнер ҳам бор.
Эслатиб ўтамиз, HBO, CNN ва бошқа стриминг хизматлари ва студияларининг эгаси бўлган Warner Bros. Discovery ўзини сотувга қўйиши ҳақида хабар берилган эди. Comcast ва Paramount Global компаниянинг активларига қизиқиш билдирган эди.
Ўтган ҳафта Netflix Warner Bros. киностудияси ва стриминг тармоқларини 82,7 миллиард долларга сотиб олишини эълон қилди. Келишув WBD Discovery Global бўлими янги очиқ компанияга айланганидан сўнг, 2026 йилнинг учинчи чорагида якунланиши кутилмоқда.