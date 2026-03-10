Озарбайжон ва Эрон давлат чегараси орқали юк ташишни қайта тикладилар
ASTANA. Kazinform – Озарбайжон Республикаси ва Эрон Ислом Республикаси ўртасидаги давлат чегараси орқали юк ташиш 9 мартдан бери иккала йўналишда ҳам тикланди, деб хабар беради Kazinformнинг мухбири Озарбайжон Вазирлар Маҳкамасига таяниб.
“Соат 10:00 дан бошлаб давлат чегараси орқали товарларни ташиш учун барча турдаги транспорт воситаларининг кириш ва чиқиши, шу жумладан транзит транспорти тикланди”, – дейилади Озарбайжон Вазирлар Маҳкамаси баёнотида.
Эслатиб ўтамиз, 5 мартда Озарбайжон Вазирлар Маҳкамаси Эрон билан давлат чегараси орқали товарларни ташишни вақтинча тўхтатган эди.
Ушбу қарор Нахчивонга қилинган дрон ҳужумидан келиб чиққан вазият муносабати билан қабул қилинди, бу Эрондан келиб чиққан бўлиши мумкин.
Теҳрон бу ҳужумларга алоқадорлигини рад этди.
Эрон президенти Масуд Пезешкиан Озарбайжон президенти билан телефон орқали суҳбатда Эрон Озарбайжон анклавини ўққа тутишга алоқадор эмаслигини айтди ва воқеани текшириш муҳимлигини таъкидлади.